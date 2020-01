El caso del ex ministro de economía fue acaso el más traumático. Lo peor para él pasó las primeras semanas luego de su renuncia tras las PASO y una devaluación de más de 20%, cuando ni siquiera tocaba el clarinete, uno de sus hobbies musicales. Sobre el final de un 2019 duro, llegó a Punta del Este a descansar junto a su familia –su esposa y sus tres hijos de entre 8 y 18 años–, pero las cosas no salieron tan bien como esperaba. Primero, porque entraron a robar a su casa de José Ignacio cuando él todavía no estaba. No se llevaron demasiadas cosas de valor, pero el miedo tras una intrusión de ese estilo siempre queda. Después, porque en sus primeros días en el Este hubo un evento incómodo. Varios testigos contaron que salió a comer a un restaurante y una persona lo increpó. Al parecer, lo habría acusado de provocar la situación económica de la Argentina y la disparada del dólar.