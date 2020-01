Sin embargo, aunque el número no difiere demasiado, empiezan a hacerlo sus hábitos de consumo. Más allá de las crisis permanentes, siempre fue habitual que el argentino hiciera algunas compras en la calle Gorlero, de la Punta. No de alimentos o productos básicos sino de ropa o accesorios para la playa. En lo que va del año, según varios comerciantes de la famosa calle central de la Punta, los argentinos casi ni entraron a mirar. “Pusimos todas las ofertas que nos fue posible pero hasta el momento casi no hay movimiento. No solo es poco lo que vendí sino que es poca la gente que entró a mirar siquiera”, dice la dueña de un local de bikinis.