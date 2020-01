“Esto está saladísimo, pero bueno, el que convierte no se divierte”, responde Laureano, un joven publicista de Buenos Aires de 33 años. Dice que el único secreto que encontró es que en algunos supermercados toman el dólar mejor que en las casas de cambio. Sin embargo, él prefiere no desprenderse de los billetes norteamericanos: “Para mí hay que tratar de no gastar los dólares y esperar a que suba el blue y después cambiar al blue y recuperar lo perdido y listo. El gobierno solo te deja comprar 200 dólares por mes, aunque sea al precio solidario, pero para mí sigue contenido y el blue se va a ir para arriba, entonces prefiero pagar el impuesto y recuperarlo después que tener que estar varios meses para recuperarlos”. Por supuesto, su mecánica es parte de la lógica contra la que pretende luchar el gobierno nacional (y que está arraigada en gran parte de la población “estennial”).