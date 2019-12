Actualmente, cerca de 150 personas trabajan en el lugar. Ya no son más de 200, ya no permiten niños, ya no se puede dormir en el área. La mayoría son jóvenes que trabajan en el predio: intercambian desechos, recolectan, separan los reciclables y los venden, juntan los comestibles y se lo llevan a su casa. “A veces vienen los camiones de los supermercados a tirar las sobras y vemos cómo se pelean por sacar lo más productos en mejor estado”, contó Vacazur.