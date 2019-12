-No. Solo experimenté una situación difícil cuando fui a un evento el 2 de abril acá en el país y había cerca de dos mil veteranos. Una mujer se me acercó y me dijo que me odiaba y que yo había matado a su padre. Le dije que yo no había hecho eso, que yo nunca apreté el gatillo, que no era yo. Pero la entendí y me alejé, porque eso es lo mejor que uno puede hacer. Entendí que era su padre, y que debió ser increíblemente difícil para ella. Ella no estaba enojada conmigo, estaba enojada con los británicos.