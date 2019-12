View this post on Instagram

Gracias Nestor, gracias Cristina, vuelven las políticas públicas para el pueblo ✌ nos alegramos, celebramos, dos lesbianas se besan en medio de la plaza de la alegría mientras algunes chapotean en la fuente al ritmo de Sudor Marika 🎉♥ ️ #AlbertoPresidenta #Ella #VolvimosMujeres #EsConTodes✌#SomosLaMuerteDeLaMoral