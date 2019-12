Todavía se escuchaban los aplausos a la interpretación de “Pequeño Ángel" del Flaco, cuando los Albertos se fundieron en un abrazo. “Yo toco la viola y no he conseguido nunca que un tema del Flaco suene en mi viola como suena en la viola de él, porque es un músico impresionante y tiene un ángel que a uno nunca deja de sorprenderlo”, dijo Fernández, intentando encontrar palabras que le hicieran justicia al ex líder de Almendra y Pescado Rabioso.