“Mi mamá también tiene una mordida en el brazo y hematomas en el pecho. Iban caminando cuando de repente salieron los tres perros directo a atacar al nene. Mi mamá se tiró encima del nene para que no lo mordieran y empezó a gritar. Mi hermano estaba a media cuadra y agarró a uno de los perros. No lo querían soltar. Mi sobrino estuvo 5 horas en el quirófano y está ahora en terapia intermedia ”, relató la tía, quien dijo que el dueño de los perros le comunicó a su hermano que no tiene los certificados de vacunas de los perros. “Si no los consigue, a mi sobrino le tendrán que poner 18 vacunas, nueve por cada perro”, señaló la tía del nene.