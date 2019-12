“Existía la costumbre de que cada chica nueva almorzara con Perón. Yo jamás me había sentado a la mesa con un personaje tan importante como el presidente de la República, ni soñaba con algo parecido, cuando se me acercó el señor Renzi (el mayordomo presidencial) para avisarme que ese mediodía yo iba a comer con el general”. Así fue como en primera persona la adolescente Nélida Haydee Rivas, “Nelly” de 14 años, relató su primer encuentro con Perón, de 58 y el inicio de una relación en la que ella terminaría viviendo no ya en Olivos sino en el palacio Unzué hasta el derrocamiento del presidente.