“Frente a la situación de que el presidente Mauricio Macri y la Agencia de Administración de Bienes del Estado no van a poder seguir vendiendo tierras públicas nacionales porque no fueron reelectos, y para no perder la oportunidad de negocios inmobiliarios, decidieron transferir las tierras de los talleres ferroviarios más grandes de la ciudad al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que sea éste el que continúe con los negocios inmobiliarios y la venta de tierras públicas”, estimó en relación al proyecto de ley que autorizó la cesión de playones ferroviarios de barrios porteños.