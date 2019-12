Alicia Gradenecker, la directora del establecimiento educativo, celebró la magia de las casualidades. Lo calificó de inédito y estremecedor. “En los libros anuales tenemos el procedimiento del marco normativo de acuerdo a las resoluciones -informó-. Se corrobora que no hayan tenido problemas de conducta, que no se hayan llevado materias, que no hayan tenido antecedentes de violencia, que cumplan con el código de convivencia. Y de lo cuantitativo salen los promedios: esta vez se dio la magnífica coincidencia de que hayan sido ellos los que llevaran la bandera”.