Sin embargo, uno de los grandes inconvenientes con los que tiene que lidiar Taiwán es el desconocimiento que el resto del mundo tiene sobre ese país de 23,7 millones de habitantes en una isla a 130 kilómetros del continente asiático. Me bastó con ver los comentarios a mis publicaciones para darme cuenta de que pocos saben que Taiwán es y no es China. No la China comunista que todos conocemos, sino una República democrática. Sin embargo, no formar parte de la OCDE ni de la ONU a fuerza del lobby de sus primos continentales no impidió que este país alcance unas cifras increíbles.