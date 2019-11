Germán no estudió gastronomía. No existía esa carrera, pero tampoco lo hubieran dejado. “Terminé el colegio, me fui a vivir a lo de mis tíos en Belgrano, y me anoté en la carrera de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Todos quería un hijo y sobrino con título universitario”, dice a Infobae desde Maine, Estados Unidos, donde ahora tiene dos exitosos restaurantes: The Ports of Italy, de pasta artesanal, y The Lost Fire BBQ, Patagonian Grill. especializado en asado patagónico.