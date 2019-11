-Me costó pero lo hice. Junté todos mis ahorros, en total cinco mil euros. Vendí algunas cosas y fui a lo que pensé que iba a ser lo más fácil: Barcelona. Estuve un mes y no me gustó. Quería una ciudad más grande, con más espacios verdes y opciones. La verdad es que no me encontraba ahí, entonces probé suerte en Berlín.