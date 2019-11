El fiscal diálogo con Cadena Tiempo. Reprodujo su relato y asumió haber sido el primero en lanzar un golpe: “Traté de ignorarlo hasta que en un momento le pregunté qué problema tenía, teniendo en cuenta que yo prácticamente con él no tengo trato, entonces se me acerca y me escupe en la cara provocando una reacción instintiva de mi parte y automáticamente empecé a recibir golpes desde atrás”. Desde atrás, lo atacó el presunto cuñado de Paredes, que habría acudido en su defensa.