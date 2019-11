Marisa Focarazzo, ministra de Turismo de Neuquén, Indicó que la situación está controlada y que se tomarán todas las medidas que sean necesarias en conjunto con el Ministerio de Salud. La funcionaria recomendó, asimismo, no transitar por senderos que no estén despejados y no acampar fuera de los campings habilitados. “Esto es muy importante. La gente tiene que ir a lugares donde se mantiene limpio el espacio”, advirtió.