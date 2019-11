En ese sentido, el especialista agregó: “Para que la teoría de que el submarino habría tenido un black-out (un apagón eléctrico) y por eso hubiera perdido el plano, sólo cabría considerarla si se encontraran nuevos indicios que indicaran que durante el descenso la tripulación habría realizado alguna maniobra para revertir esa tendencia, para pedir auxilio o para intentar marcar el lugar del evento. Para ello, la Justicia tendría que ordenar realizar pericias, por ejemplo, sobre los botellones de aire comprimido y los otros restos del submarino, con el objeto de determinar de manera fehaciente si se soplaron o no los tanques de emergencia, si se desprendió o no el lastre fijo (en caso que hubiera llevado), o si la puerta oval que separaba ambos compartimientos estaba cerrada o abierta. Con solo determinar si alguna de esas maniobras fue realizada, entonces sí habría fundamentos como para suponer que la tripulación estuvo consciente mientras el submarino descendía sin control hasta las profundidades abisales del océano y, por consiguiente, que la causa hubiera sido un black-out, y no una explosión previa, no obstante, al momento, nada sugeriría esto".