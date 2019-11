Para el cirujano la decisión de extraer el órgano fue oportuna y acertada, y en pos de evitar un grave riesgo a la calidad de vida de la paciente. Pero en la documentación presentada no se acredita “la mayor urgencia de resolver la patología infecciosa y dejar para una ulterior oportunidad la reparación de la hernia inguinal”. Una pericia médica que se anexa al expediente descartó el intento de justificación de los demandados. “La cirugía fue equivocada, se efectuó una colecistectomía en vez de la hernioplastia. Se trató de una equivocación que no alcanzo a comprender”, expresó. En la historia clínica y en los estudios no hay referencias a una vesícula comprometida ni a alteraciones en el tejido que ameritaran su extirpación.