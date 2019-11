Uno de los discursos más aplaudidos fue el de Héctor Larrea, quien expresó: “Quién me iba a decir a mí, hace 63 años, que cuando yo encarara esto que tanto me gustaba hacer y que no sabía cómo iba a salir, me iban a entregar un premio con todas estas personalidades que he visto hasta ahora. Y las que faltan. Muy agradecido de verdad. He tenido estilo emprendedor toda mi vida, siempre he trabajado con contratos, mi vida siempre va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Después no se sabe lo que va a pasar, y eso es lindo. Porque es una nueva expectativa y tenés que ir pensando qué ofrecés de nuevo o un poco mejor. Agradezco que sea Bobby Flores quien me entregue esta plaqueta. Estamos haciendo un programa muy lindo”.