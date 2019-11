“La mayor prisión es el miedo a lo que opinen los giles", se lee escrito en uno de los patios internos de la planta baja. “Que ganas de ver el sol”, dejó alguien con fibrón en un muro. “Yo no robo, yo no engaño, fumo porro y meto caño”, se jacta una voz anónima en el primer piso. Cientos de nombres en distintos tamaños. Páginas de revistas viejas pegadas, con fotos de modelos, de autos, de relojes. Es imposible no detenerse con la mirada en esos detalles, no buscar, no convertirse en un arqueólogo carcelario, no maravillarse con esas marcas que resistieron al paso del tiempo y están a punto de desaparecer.