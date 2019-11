El mismo día por la noche, “Toto” no regresó a su casa a dormir. No avisó que pasaría la noche en otro lugar. Su madre Mónica no se preocupó demasiado: dos días antes se había quedado a dormir en su casa una amiga de su hijo, con lo cual pensó que esta vez fue “Toto” quien decidió pasar la noche en el domicilio de su amiga. La madre intentó confirmarlo mediante un mensaje de Whatsapp pero nunca recibió respuesta.