-Cuando me anoté en la carrera, me dijeron que tenía que aprobar 32 materias. Las rendí y me dijeron que tenía que usar corbata para jurar. Les expliqué que eso no me lo habían dicho de antemano. Que yo no estoy capacitado para usar corbata. Estuve tres años sin título. Hasta que un día fui con una corbata en la mano, me la puse arriba del escenario para que me entreguen el diploma y me fui. En 1979 el decano de la Universidad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires era más ignorante que cualquier marginal. Desde entonces no me gusta que me digan arquitecto. Me hace sentir descalificado.