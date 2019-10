“Llevaba treinta personas por día. Siempre alguno me decía que me parecía a El Profesor, entonces, cuando me pedían una foto, yo les decía que me la sacaba a cambio de que me etiqueten en sus redes. Al principio todos ponían frases obvias y no pasaba nada. Pero un día de enero, a un grupo de chicos que dejé en su casa después de una fiesta, les sugerí que pusieran algo creativo como: ‘El puto Chuck Norris con gafas me llevó a mi casa’, en referencia a una frase de la serie. Y en unas horas, tuve mil retuits en Twitter. Entonces mis redes crecieron mucho y me llevaron a un programa de tele para que toque Bella Ciao”, rememora Joshua.