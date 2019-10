En paralelo a la intervención del Consejo Escolar, Paola se puso a buscar “contra reloj” un maternal para su hija. “El ciclo lectivo ya estaba comenzado, no había vacante en ningún lado y mi hija me preguntaba con tristeza por qué no la llevaba más al jardín. Así estuve 20 días hasta que aceptaron a A. en Risas Petizas, un maternal privado en donde no presentó ningún problema de integración con los demás chicos”, aclaró.