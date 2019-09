Dos años después, y tras el suicidio de Pérez Ugarte, a Villafañe lo pasaron a disponibilidad simple (no trabajaba pero seguía cobrando el 100 por ciento de su salario) durante 6 meses. Ya de vuelta al servicio, lo destinaron a la Alcaidia N° 3 de La Plata donde apenas llegó a trabajar un mes. “Un día me llama mi jefe a su oficina y cuando entro me estaban esperando los oficiales de DDI de La Plata. Me detuvieron y me llevaron a la Alcaidía Petinatto”, relató. Allí permaneció alojado junto a otros miembros de las fuerzas de seguridad, a quienes también se les habían iniciado causas penales. Había policías, gendarmes y penitenciarios. “Nos desahogábamos entre nosotros y nos acompañábamos en los malos momentos”, recordó.