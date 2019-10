“Cada vez que tenía un episodio se me terminaba yendo solo porque que las drogas que me suministraban -como adrenalina, antihistamínicos y corticoides- no me hacían nada. El angioedema solo responde a un medicamento específico. Estuve así durante dos años. Pero todo empeoró en 2015 cuando tuve un brote severo que me deformó la cara por la hinchazón y casi me tienen que hacer una traqueotomía para salvarme la vida”, recordó la mujer, quien estuvo a punto de sufrir un edema de glotis y morir por asfixia. Su rostro se había desfigurado por completo y el tamaño de sus labios y cachetes era el triple de lo habitual.