Fue Alessandra Rampolla, sexóloga puertorriqueña, quien escribió el prólogo del libro Sola me gusto. “El marco patriarcal que aún rige nuestra cultura no prioriza el placer en la experiencia sexual femenina, por lo que temas muy básicos de categoría ‘principiantes’, como el autoplacer, no son celebrados y avalados en la mujer como lo son en el hombre. De ellos se espera una activa práctica masturbatoria en la adolescencia, por ejemplo. Nosotras, en cambio, no gozamos de ese aval social que nos invita a tocar, frotar, penetrar y descubrirnos. Si a eso le sumamos la pobrísima información anatómica y sexo- funcional que tenemos respecto al cuerpo femenino -hola, clítoris, qué lindo finalmente conocerte- no es difícil ver que enfrentamos importantes obstáculos para poder descubrir nuestros placeres y potencial orgásmicos (...) .