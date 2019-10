-Se levantó tanta polvareda ese día que Del Campo Wilson no dio la segunda clase –cuenta Urien a Infobae-. Pero ese día, vino a vernos el capitán Poblet, jefe de Estudios, y dijo: “Ese es el pensamiento de la Marina, y el que no esté de acuerdo no tiene nada que hacer acá”. La realidad era que el grueso de la promoción estaba en completo desacuerdo con esos puntos de vista. Nosotros cultivábamos una mirada sanmartiniana para las Fuerzas Armadas, incluso muchos de nosotros teníamos reuniones periódicas con cadetes del Colegio Militar porque en el Ejército también había gente que pensaba como nosotros.