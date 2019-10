“Ni una menos, ni una más, gritemos todos Emergencia Nacional”, cantaba, a su paso, una fila eterna de mujeres mientras alzaba una voz colectiva para exigir políticas públicas capaces de terminar con la violencia contra las mujeres. “La maternidad será deseada o no será”, escribieron otras en pancartas que se elevaron entre la multitud. “Opus Dei, que facho que sos, apoya dictaduras y pide mano dura en nombre de dios. Cristo rey no nos jodas más, anda con tu familia, que te espera la biblia, dejá coger en paz. Dejate de joder, no son antiabortistas, estos son fundamentalistas, las mujeres queremos abortar y la iglesia se tiene que callar”, cantaban, acompañadas por camionetas con equipos de sonido las mujeres de izquierda.