— Tratar de explicarle a esa persona que no era así. Me ha pasado que me pararan en el colectivo y que nos digan que viven menos o cosas que vuelvo a repetir ante la ignorancia, entonces lo primero que realizamos es tratar de poder decirle no, no es así, de esta manera. Hay veces que algunas cosas son más hirientes y uno sigue caminando, pero lo ideal sería poder parar y explicarle a esa persona que está equivocada, que no es así.