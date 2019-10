“Yo tengo la bicicleta en la mano y me fui a voltear. Cuando me volteo veo que un señor está enfocándome con su cámara. Se me acerca y me dice: ‘Estaba esperando a que te montaras en la bici para tomarte la foto’. O sea él me dio a entender que no tomó la foto. Yo me fui del sitio, le dije que no monto a mi bebé, o sea se que eso es totalmente ilegal. Le puede pasar algo a mi bebé en la bici y seguí mi camino. Y al día siguiente es que me encuentro con todo esto de la imagen en todas las redes”, continuó.