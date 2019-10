En diálogo telefónico con Reverso, dio detalles del contexto en el que fue tomada la fotografía: “Yo no trabajo con mi hija. Me acerqué a la avenida Belgrano a activar mi usuario de la aplicación [de Pedidos Ya]. Yo me activo, llevo mi hija al jardín y luego de ahí salgo a trabajar. En ese momento, un señor me toma la foto. Me agarró desprevenida, no sabía que me la estaba tomando a mí. Yo llevo mi bici en la mano y llevo a mi hija conmigo, pero no me monto en ningún momento en la bici”.