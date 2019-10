El régimen no tiene nada que invocar a su favor porque los progresos que constantemente se atribuye son los que se han realizado por el propio impulso de la vida, por la ley incontrastable del progreso mismo y por la evolución vivificante de la naturaleza, que no se detienen nunca y que precisamente revelan las proporciones colosales de su alcance si las fuentes mismas, de donde ellos han surgido, no hubieran sido perturbadas, aniquiladas, agotadas y aun destruidas en gran parte.