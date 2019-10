No se conocieron en el aula sino en el edificio en el que vivían varios estudiantes llegados de otras provincias. “Me acuerdo cuando Agustín me empezó a hablar de ella, con cualquier excusa. Un día me dijo: ‘Mamá, tengo una vecina abajo que me cocina exquisito’. Y yo pensé ‘mmm, me parece que acá está naciendo un noviazgo’”. Tenía razón Silvia Cozic, conocía bien a su hijo menor: un amor estaba amaneciendo.