"Tenía el chaleco antibalas, el correaje con el arma, los dos cargadores y las esposas, no te imaginás lo que pesa eso. Mientras corría me iba sacando las cosas y tirándolas. Corrí ciega, me atravesé adelante de los autos, no sé como no me atropellaron. Cuando llegué a la guardería había un tumulto de gente y en ese tumulto estaba el director de la Casa del Niño. Le grité '¡mi bebé!, ¡decime dónde está mi bebé!, ¡qué pasó! El me miró y no me pudo contestar, solamente cerró los ojos".