Por otra lado Mónica se crió en Barracas, se casó y tuvo sus hijos allí. “Una vez que me separé, me mudé a Villa Crespo. Me acuerdo que lloraba todos los días. Cierta vez una vecina me vió mal, le conté qué me pasaba, y me dijo ‘todos los que llegaron a este barrio terminan enamorándose’, con el tiempo lo comprobé”, cuenta Mónica.