En la disposición 7945/2019 se explica que hasta que se encuentren inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de la ANMAT, se prohíbe el uso, comercialización y distribución de los productos médicos rotulados como “Files-STAINLESS STEEL-KERR- PRODUCT OF MEXICO- MADE FROM U.S. COMPONENTSP 98062 W0438490”, kits odontológicos compuestos por 2 camisolines con puño de algodón/ 1 capuchón para PAC/ 2 Campos de 0,90 x 0,90 cm/ 2 cubremangueras.