María Silvia Bucci fue secuestrada por un grupo de civil aquel viernes 27 de mayo por la noche, en su casa, ante la mirada impotente de su familia. "Pidieron por mí, me solicitaron el documento, me dijeron que me vistiera, porque había estado durmiendo. Estaban mi papá, mi mamá y mi hermano, que era chiquitito. Yo tenía 16 años", contó ante la Cámara Federal de La Plata en 2014. Ese párrafo, tan breve como aterrador, forma parte de una historia argentina que es imprescindible incorporar y mantenerla viva en la memoria.