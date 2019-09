-Cuando llegué, me recibió el entrenador, Santiago Tonelli. Le conté que venía de jugar en Unión del Sur y me preguntó mi nombre. Cuando le dije Ramiro Poce, la cara se le trasfiguró. "¿Sos algo de Ricardo?", me preguntó. Cuando le dije que sí, me dijo, al borde de las lágrimas: "Sos igual a tu viejo".