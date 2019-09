A su vez agrega que la empresa Sociedad Coperativa de Tambos de la Zona de Rosario, señalada en el rótulo como encargada de elaborar el producto, no lo produce desde febrero de 2018, y que desde entonces no mantiene relación comercial con la firma Expoconsumos SRL, y agregó que la codificación del lote señalado no se corresponde a uno utilizado en ese establecimiento.