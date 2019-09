"Me separé en septiembre del 2000. Tenía 44 años y había estado con él desde los 21. Fue un día cualquiera, después de 10 minutos de violencia y locura. No aguanté más y me fui. Crucé a lo de mi amiga de enfrente. Acababa de morir su marido y me dijo: 'Venite a vivir a casa'. A la noche, cuando mi ex marido me fue a buscar, ella, que no le tenía miedo, salió a tranquilizarlo. A esa altura mis hijas eran grandes. Yo era una buena madre y una mujer trabajadora. No merecía todo eso. Siempre había querido otra cosa para mí. Pero hasta que no tuve mis estudios y mi plata no pude separarme", reflexiona Mónica y aclara que el padre de sus hijas era violento con ella pero no con las chicas.