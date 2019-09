Maryanne cuenta una experiencia que vivió hace pocas semanas en un colectivo. "Estábamos una pareja de lesbianas, un chico dark y yo. Se sube una señora mayor y se sienta al lado mio. ¡Le habrá parecido lo más normal! Y fue así porque se me puso a hablar y me dijo: 'Yo no tengo nada contra las lesbianas pero estar así en un colectivo una con la cabeza en el hombro de la otra, no me parece. Y este chico todo oscuro que se puede drogar o llegar a ser gay'. Antes de bajarme le pregunté qué pensaba de mí y me dijo: 'Ah, no, vos sos una chica divina'. Y le contesté: 'Soy travesti y si tan bien le caí es porque pudo ver a la persona'".