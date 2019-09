La Lomada es un conocido country de ese partido de la zona norte del gran Buenos Aires, ubicado en el kilómetro 45 de la Panamericana. Allí vivieron y viven famosos y funcionarios. La lectura de los nombres involucrados en este caso no arroja ningún apellido conocido, confiaron fuentes de la investigación, "pero eso no significa nada, la línea puede estar a nombre de cualquier persona, puede alquilar, etc", se explicó.