"Yo me enteré de la fuga ese mismo día, a mediodía. Hubo una reunión en una piecita chiquita, donde estaban las tres compañeras que planificaron todo lo que se haría adentro de la cárcel y otras cinco compañeras más. Ahí nos dijeron que nos íbamos a escapar esa noche. Yo estaba muy sorprendida, porque no tenía la menor idea de que se estaba preparando una fuga. Después, con el diario del lunes, me di cuenta de que había indicios, pero yo no los había notado. Por ejemplo, yo veía todas las noches que una compañera miraba constantemente para arriba. Me acuerdo porque yo pensaba: -Pobre, no puede dormir, cuando en realidad estaba registrando los movimientos de la guardia", dice María Claro.