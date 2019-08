A pesar de que se trata una cirugía compleja con un posoperatorio delicado, Lhuanna no tiene miedo. No lo tuvo nunca: "Para las lolas junté la plata y fui sola, lo mismo cuando hice una readecuación de las cuerdas vocales para afinar la voz o tuve que hacer una reconstrucción abdominal. Me dijeron que estaba loca, que hubiese ido con alguien. Pero así somos un montón. Es diferente con las nuevas generaciones que se están criando en otros espacios de contención. Nosotras seguimos abriendo caminos. Porque cuando una niña trans quiera hacerse una neovaginoplastía, ya va a tener el camino abierto".