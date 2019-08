Sobre lo que pasa con la caja y lo que las personas eligen dejar o no dejar, hacer o dejar de hacer con ella, dice que se queda con "el regalo pensado". "No sólo el que tenía algo encima y lo dejó o fue y compró algo para poner. Hubo una chica que dejó una lupa para mirar con más detenimiento las cosas que nos pasan. Alguien puso un libro de arquitectura para conocer mejor la ciudad. Me gusta el que se toma el tiempo y deja a fin de cuentas algo valioso para esa persona, que es un poco el símbolo de la caja fuerte", dice. "Otro dejó un preservativo y Viagra", comenta, antes de agregar que para él "es parte del juego".