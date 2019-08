En el lugar ocupaba la penúltima de las unidades, casi al final de un angosto corredor. Estaba solo. Nadie vivía con él. Uno de sus vecinos, un joven de no más de 25 años, dijo que se trataba de una persona muy reservada que apenas intercambiaba un saludo con las personas que viven allí. "Era muy solitario. No vivía con nadie. Sólo me decía hola y chau. No sé nada más de su vida", resaltó.