-Vio un show de tango en Waterford, Irlanda, en 2002, le encantó y quiso aprenderlo. Hasta ese momento practicaba baile de salón, que son distintos ritmos latinoamericanos como el chachachá, vals, etcétera; y el tango europeizado, que no tiene nada que ver con el tango argentino porque es un abrazo distinto y que no tiene tanta estructura ni improvisación. Cuando despertó su interés por bailarlo arrancó con Néstor y Mónica Castillo, campeones metropolitanos. Ellos le dieron clases. Yo llegué a Irlanda en septiembre de 2002 y cuando ellos dejan de dar clases me contratan y lo conozco en 2012.