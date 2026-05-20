Colombia

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica rechazó el caso de Yulixa Toloza y dio recomendaciones: “No queremos más víctimas”

La mujer de 52 años desapareció tras someterse a una lipólisis láser en un sitio no autorizado. Las autoridades encontraron un cuerpo que correspondería a la víctima

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Ilustración en acuarela de una mujer angustiada en el centro, flanqueada por una cámara de seguridad, una camilla médica y montones de expedientes clínicos.
Yulixa Toloza fue reportada como desaparecida el 13 de mayo de 2026, tras someterse a una lipólisis láser - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

La presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (Sccp), Damaris Romero Chamorro, se pronunció sobre el caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que fue reportada como desaparecida el 13 de mayo de 2026, tras salir de un procedimiento estético realizado en un establecimiento no autorizado. El 19 de mayo, las autoridades encontraron un cuerpo en una vía entre Apulo y Anapoima (Cundinamarca), el cual correspondería a las características de la mujer.

Pese a que todavía falta que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirme la identidad del cadáver, las autoridades ya presumen que se trata de la paciente. La noticia causó indignación y generó una alerta en el país por los riesgos que corren las personas al realizarse intervenciones estéticas en lugares clandestinos.

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Damaris Romero Chamorro condenó los hechos que derivaron en la muerte de la ciudadana. “Lamentamos los hechos ocurridos con Yulixa Toloza en estos días y promovemos la realización de cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas de manera segura”, indicó la experta.

Uniformados se desplazaron hasta el lugar en el que fue abandonado el cuerpo de la víctima - crédito Bomberos de Cundinamarca / Suministrado a Infobae Colombia
Un cuerpo que correspondería al de Yuliza Toloza fue hallado en una vía entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca - crédito Bomberos de Cundinamarca / Suministrado a Infobae Colombia

Según detalló, es necesario que las personas que deciden someterse a un procedimiento estético busquen a profesionales que estén capacitados para ello. Recordó que los estudios y preparación en la especialidad de Cirugía Plástica demora cuatro años en Colombia, los cuales se suman a otros siete años de formación en Medicina General, lo que quiere decir que las personas que realizan este tipo de cirugías deben tener al menos once años de estudios.

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No queremos más víctimas, los cirujanos plásticos estamos como dispuestos a ayudar a todas las personas con buena información. No queremos más víctimas de procedimientos realizados por personas inescrupulosas y en los lugares inadecuados”, precisó.

Por medio de un comunicado, la organización instó a la población a reforzar medidas de seguridad antes de someterse a intervenciones como las liposucciones. La organización advirtió sobre un incremento de procedimientos ofrecidos como “lipólisis láser”, “lipo sin dolor” y cirugías de “rápida recuperación”, los cuales son riesgosos.

Representación 3D de un corte transversal de la piel con una sonda láser emitiendo luz sobre células grasas bajo las capas dérmicas y vasos sanguíneos.
La liposucción es una cirugía que requiere valoración médica previa, monitoreo, protocolos de seguridad -crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Según explicó, muchas de estas promociones encubren intervenciones invasivas que pueden generar consecuencias potencialmente graves, puesto que no involucran todo el proceso requerido para garantizar la seguridad de los pacientes.

Una liposucción, independientemente de la tecnología utilizada, es una cirugía que requiere valoración médica previa, monitoreo, protocolos de seguridad, manejo adecuado del dolor, capacidad de respuesta ante emergencias y condiciones estrictas de habilitación sanitaria”, explicó la Sccp en el comunicado.

La realización de procedimientos sin supervisión médica, en entornos no habilitados (como viviendas o locales no autorizados) y el uso de sustancias no autorizadas pueden derivar en complicaciones como infecciones agudas, trombosis, embolias, pérdida de tejidos y deformidades permanentes y la muerte.

Recomendaciones para la realización de procedimientos estéticos

Ante este escenario, la organización enlistó varias recomendaciones para quienes estén considerando practicarse una liposucción u otra intervención estética de tipo quirúrgico.

Lo primero es verificar la formación y certificación del profesional. Los pacientes pueden corroborar que el médico esté inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus) y que cuente con la debida formación académica y con la respectiva autorización para ejercer.

Primer plano de un cirujano con uniforme, mascarilla y guantes azules inyectando botox en la frente de una paciente.
La Sccp indicó que ningún procedimiento estético está exento de riesgos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

En segundo lugar, deben confirmar que la operación tenga lugar en una clínica o institución de salud oficialmente habilitada por las secretarías de salud municipales o departamentales. Seguido de ello, las personas deben verificar que el proceso inicie siempre con una valoración médica exhaustiva y personalizada. Esta consulta previa debe incluir antecedentes clínicos, exámenes, evaluación de riesgos y orientación sobre los efectos y posibles complicaciones del procedimiento.

Por otro lado, la Sccp insiste en que se debe desconfiar de la publicidad que promueve “resultados inmediatos”, “procedimientos sin dolor” o sin incapacidad. Toda cirugía implica riesgos y exige seguimiento médico antes, durante y después.

Finalmente, la organización insistió en la importancia del cumplimiento de las recomendaciones pre y postoperatorias, lo que incluye asistir a los controles médicos programados y mantener comunicación constante con el profesional tratante.

Un cirujano realiza una lipotransferencia a una paciente en una camilla en una sala oscura y deteriorada, con equipo médico y residuos orgánicos visibles.
Cualquier procedimiento estético debe ser realizado por personal entrenado y en instituciones habilitadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

“La cirugía plástica debe realizarse bajo condiciones estrictas de seguridad, con personal entrenado y en instituciones habilitadas. Ningún procedimiento estético está exento de riesgos y por eso es fundamental que los pacientes verifiquen adecuadamente quién realizará el procedimiento y en qué lugar se llevará a cabo”, explicó la doctora Damaris Romero Chamorro, citada en el comunicado.

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