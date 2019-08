La unidad aérea más austral bajo dependencia de este comando se encuentra ubicada en Río Gallegos, mientras que en el norte del país existen secciones en las provincias de Salta, Formosa y Chaco. Para satisfacer adecuadamente a cada tipo de operación en las que interviene y de acuerdo a las diferentes condiciones geográficas del lugar en donde se llevan a cabo, el Comando cuenta con distintos tipos de máquinas entre los que se destacan los Bell UH-1H y los Huey II (una versión repotenciada y modernizada de los primeros que lleva adelante el propio personal técnico del comando) además de helicópteros AS –332B Super Puma, Bell 212 y 206 B3. El comando cuenta también con aviones CASA 212, DHC-6 Twin Otter, Cessna C 208 Grand Caravan EX, Cessna Citation Bravo-550 y Cessna T-41D entre otras aeronaves.